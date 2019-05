Marriott lança serviço de aluguer de casas de luxo

O Marriott lançou um serviço de aluguer de casas de luxo, a nível mundial.

O serviço permite à cadeia de hotéis tornar-se mais competitiva em relação ao Airbnb.

O Marriott lançou o Homes & Villas, um serviço de aluguer de casas de luxo que vai operar a nível mundial. Para já, vai incluir mais de 2 mil casas em 100 destinos nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e Caraíbas.

Antes deste lançamento a nível mundial, o serviço esteve a ser testado num piloto, em Londres. Incluía mais de 200 casas, com padrão de qualidade verificado pelo Marriott e que podiam ser arrendadas através da sua plataforma Tribute Portfolio Homes ou do Airbnb e do Booking.

Com este alargamento da oferta, o Marriott responde a uma das principais tendências da nova economia e torna-se mais competitivo em relação ao Airbnb, que também tem um serviço que só inclui casas com um elevado nível de qualidade (Airbnb Plus).

O Marriott e o Airbnb estão a invadir os territórios um do outro para cobrir as necessidades de diferentes tipos de utilizadores.

