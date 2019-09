Banco central chinês vai lançar criptomoeda

O Banco Popular da China, o banco central chinês, vai lançar uma criptomoeda que vai permitir que mesmo aqueles que não têm uma conta bancária possam aceder a serviços financeiros.

Inicialmente, a moeda vai ser distribuída para alguns bancos chineses e também para as gigantes da nova economia Alibaba e Tencent, que detém serviços utilizados diariamente por milhões de pessoas e que podem ser um fator determinante para garantir uma forte adesão a esta nova criptomoeda no dia-a-dia.

Os consumidores e as empresas vão poder fazer download de uma carteira digital e trocar yuans pela nova criptomoeda para efetuar e receber pagamentos.

O objetivo é que, no futuro, esta criptomoeda seja também disponibilizada noutros países, através de parcerias com bancos estrangeiros, potenciando uma internacionalização do yuan.

China is set to make the leap into cryptocurrency with its own, state-controlled coin, but so far the details are hazy. Insights via @CMEGroup pic.twitter.com/qp2nn0N1g2

— Bloomberg TicToc (@tictoc) August 20, 2019