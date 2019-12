LifeBank: “Uber” para entrega de sangue em hospitais

Subscreva o nosso podcast em:

A startup nigeriana LifeBank criou uma aplicação que permite aos hospitais solicitar doações de diferentes tipos de sangue que estão a necessitar, com maior ou menor urgência.

As entregas são efetuadas por estafetas que utilizam o Google Maps, integrado na aplicação da LifeBank, para seguir a rota mais rápida entre o ponto de recolha do sangue e o hospital onde vão fazer a entrega.

A aplicação permite também aos médicos acompanhar a rota de deslocação dos motoristas até ao hospital, assim que colocam o pedido de doação de sangue.

Atualmente, são distribuídos 10 mil sacos de sangue por hora que já ajudaram a salvar quase 6 mil vidas, num total de 900 hospitais.

Para aumentar a rapidez de entrega, a startup já começou a testar a utilização de drones.

Desde 2015, a LifeBank já captou um total de 225 mil dólares e, em 2019, venceu o concurso de empreendedorismo para empresas africanas, da fundação de Jack Ma, fundador da gigante de retalho chinês, Alibaba, de quem recebeu mais 250 mil dólares para investir na expansão do seu serviço.

