App de sustentabilidade para a cidade de Helsínquia

A cidade de Helsínquia, na Finlândia, lançou a aplicação Think Sustainably, que permite, aos residentes e turistas, escolher restaurantes, cafés, alojamentos e atividades com base em boas práticas de sustentabilidade.

Para facilitar as escolhas, cada serviço tem uma classificação do nível de sustentabilidade e os utilizadores podem também enviar feedback sobre as suas experiências.

A App permite também o planeamento de viagens, onde mostra as várias opções de transporte com informação sobre as emissões de dióxido de carbono emitido por cada pessoa transportada.

Através deste guia, a cidade de Helsínquia incentiva os cidadãos e os turistas a fazer escolhas mais sustentáveis e aumenta a transparência sobre as boas práticas de sustentabilidade dos negócios locais.

