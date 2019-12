StudentFinance: financiamento de talentos para a economia digital

A StudentFinance financia cursos para formar talentos com as competências digitais mais procuradas no mercado de trabalho.

O empréstimo só começa a ser amortizado depois dos alunos começarem a trabalhar.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A StudentFinance é uma startup espanhola de financiamento para estudantes, que tem como objetivo ajudar a formar talentos com as competências digitais mais procuradas pelas empresas, incluindo programação, design e data science.

A StudentFinance assegura o pagamento das propinas durante os cursos e o empréstimo só começa a ser amortizado depois dos alunos começarem a trabalhar.

O reembolso é feito através da cobrança de uma percentagem do salário mensal, que pode ir de 8% a 12%, durante um número de anos pré-definido no contrato de empréstimo.

Os detalhes do financiamento são definidos de forma personalizada, com base na projeção do salário futuro, que é feita através de algoritmos que analisam permanentemente dados sobre o mercado de trabalho.

A startup tem parcerias com várias escolas, como, por exemplo, a escola de programação espanhola Ironhack, e também com empresas para ajudar os alunos a entrar mais rapidamente no mercado de trabalho após a conclusão dos cursos.

Os cursos abrangidos incluem bootcamps (programas de ensino intensivos), mas a startup não põe de parte a possibilidade de vir a financiar mestrados, por exemplo.

Até ao momento, já captou 1,2 milhões de euros numa ronda de investimento onde participaram o fundador da Farfetch, José Neves, o fundador da Feedzai, Nuno Sebastião, e também o fundador e o CEO da Trivago, Rolf Schrömgens.

A startup tem escritórios em Madrid e em Lisboa e tem como objetivo começar a disponibilizar este modelo de financiamento, em 2020, em Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha e Reino Unido.

Se a transformação na indústria financeira é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: