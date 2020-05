Student Keep: recolha de material informático para alunos carenciados

A plataforma online Student Keep permite emprestar ou doar material informático a alunos carenciados para que possam acompanhar as aulas à distância.

A Student Keep é uma plataforma online portuguesa que permite emprestar ou doar material informático a alunos carenciados para que possam acompanhar as aulas à distância.

Qualquer pessoa ou empresa pode candidatar-se em studentkeep.org para disponibilizar portáteis, tablets ou Internet móvel.

Depois de se preencher um formulário com informações sobre a doação, um técnico voluntário entra em contacto para agendar a recolha.

Através de uma parceria com o Ministério da Educação, a Student Keep trabalha em conjunto com os Agrupamentos de Escolas para identificar os alunos de famílias carenciadas.

Até agora, já foram entregues mais de 400 equipamentos informáticos com o apoio de mais de 100 técnicos voluntários.

O projeto Student Keep nasceu no movimento Tech4Covid19 e tem como objetivo combater a desigualdade no acesso à educação que foi agravado pela suspensão das aulas presenciais.

