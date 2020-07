Saildrone: ler o mar através de drones autoguiados

A Saildrone recolhe dados, em tempo real, sobre os oceanos através de drones aquáticos que navegam sozinhos, alimentados pela energia do vento e do sol.

A empresa fabrica e opera estes drones através de um modelo mission-as-a-service em que os clientes podem definir um objetivo de recolha de dados.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A sustentabilidade está e estará na ordem do dia e novas soluções são necessárias. A Saildrone, por exemplo, é uma empresa americana que recolhe dados, em tempo real, sobre os oceanos através de drones aquáticos que navegam sozinhos, alimentados pela energia do vento e do sol.

A tecnologia dos Saildrones, essa, nasceu em terra do sonho do fundador da empresa, Richard Jenkins, quando alcançou o recorde mundial de velocidade de carros à vela, com um carro de fibra de carbono e vela rígida, atingindo mais de 200 km/h.

Este sistema único é, agora, utilizado nos drones aquáticos da Saildrone para que cheguem, praticamente, a qualquer parte nos oceanos, mesmo de difícil acesso.

Desta forma, a Saildrone disponibiliza 3 serviços: um para identificar as transformações nos oceanos que impactam os padrões meteorológicos, outro direcionado para a análise da quantidade de peixe nos oceanos e um terceiro dedicado a monitorização de potenciais ameaças com impacto no ambiente.

A empresa fabrica e opera estes drones através de um modelo mission-as-a-service em que os clientes podem definir um objetivo de recolha de dados, sendo cobrado pela Saildrone um valor fixo diário.

Desde que foi fundada em 2012, esta empresa da Califórnia já captou 88 milhões e meio de dólares.

Se a sustentabilidade é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: