Vortex Bladeless: alternativa inovadora às turbinas eólicas

A Vortex Bladeless criou uma alternativa às turbinas eólicas que não precisa de hélices.

Além de funcionar de forma silenciosa e de ocupar menos espaço, esta solução tem como vantagem ter menores custos e pouca necessidade de manutenção.

A Vortex Bladeless é uma startup espanhola que desenvolveu uma alternativa inovadora às turbinas eólicas tradicionais que gera energia a partir do vento mas sem precisar de hélices.

Com um formato cilíndrico oscila perpendicularmente com as correntes de vento para gerar electricidade renovável.

Podendo ser colocado em qualquer lugar, o aerogerador da Vortex Bladeless pode ser uma boa solução para zonas urbanas e rodovias.

De acordo com a startup, a vida útil desta solução é de até 20 anos.