Cavnue, as estradas do futuro

A Cavnue está a criar as estradas do futuro que vão permitir aos veículos conectados e autoguiados comunicar entre si e com a infraestrutura inteligente.

O primeiro projeto está a ser desenvolvido no Michigan, onde vai ser criada uma faixa de rodagem inteligente com 64 quilómetros.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A Cavnue é uma startup americana que está a criar as estradas do futuro que vão permitir aos veículos conectados e autoguiados comunicar entre si e com a infraestrutura inteligente.

A tecnologia da empresa cria uma réplica digital da estrada que transmite, em tempo real, aos veículos tudo o que precisam saber para tomar decisões, como, por exemplo, sinais de controlo de tráfego, limites de velocidade e condições meteorológicas.

Com estas informações, os veículos podem otimizar a capacidade da estrada e o tempo dos percursos.

A Cavnue pretende disponibilizar um sistema de pagamento dinâmico para aceder a esta estrada inteligente que irá financiar as autoestradas.

O projeto piloto será desenvolvido no Michigan, nos Estados Unidos, onde vai ser criada uma faixa de rodagem inteligente, com cerca de 64 quilómetros, para veículos conectados e autónomos. A estrada vai ligar Detroit a Ann Arbor, passando por pontos de referência como a Universidade do Michigan, o Metropolitan Airport e a Central Station.

This slideshow requires JavaScript.

O plano da empresa é que esta estrada esteja operacional em 2022.

A Cavnue nasceu na Sidewalk Infrastructure Partners, que está a lançar projetos inovadores em infraestruturas que é detida pela SideWalk Labs que está focada no desenvolvimento de cidades inteligentes e que é uma subsidiária da Alphabet a holding que integra também a Google.

Se a transformação na indústria da mobilidade é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: