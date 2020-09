Pfizer lança programa de inovação aberta

Pfizer Vaccines Open Tech Awards é o novo programa de inovação aberta da Pfizer que coloca as vacinas e as doenças preveníveis por vacinação no centro da reflexão.

As candidaturas estão abertas até 30 de outubro e podem participar startups ou qualquer empreendedor, seja ele estudante, profissional de saúde, developer ou designer.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Colocar as vacinas e as doenças preveníveis por vacinação no centro da reflexão é o grande objetivo do novo programa de inovação aberta da Pfizer. Chama-se Pfizer Vaccines Open Tech Awards e é destinado não só a startups, como a qualquer empreendedor, seja ele estudante, profissional de saúde, developer, designer ou simplesmente apaixonado pelo tema.

As candidaturas estão abertas até 30 de outubro e as startups e empreendedores podem responder a 3 desafios.

O primeiro está ligado à prevenção, procuram-se soluções digitais que ajudem a desenvolver o conhecimento sobre doenças infecciosas e reforçar a importância das vacinas ao longo da vida, porque as situações e os contextos mudam: uma doença ou uma viagem podem exigir novos cuidados.

O segundo desafio está ligado à avaliação de risco, ou seja, como avaliar ambientes ou situações que podem aumentar o risco destas doenças. Nada de estranho no contexto em que vivemos, em que uma solução para medir a higienização ou o distanciamento social poderia ser uma mais valia.

E, por último, o apoio aos profissionais de saúde, como melhorar a journey dos profissionais de saúde, desde a recomendação até aquele momento da pica ou, ainda, ao diagnóstico.

Para melhorar as soluções, que podem ir desde a inteligência artificial à realidade aumentada, os candidatos contam com o apoio de mentores, incluindo o pneumologista, Prof. Filipe Froes, o pediatra Prof. Luís Varandas e a Presidente da Associação Respira, Dra. Isabel Saraiva.



Assim que fechar a fase de candidaturas, vão ser selecionados os 10 finalistas que vão participar num pitch final.

Os vencedores vão ser conhecidos no final de novembro. O projeto mais pontuado vai receber um grande prémio no valor de 15 mil euros e os restantes vencedores das 3 categorias, 5 mil euros cada.

Se a transformação na indústria da saúde é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: