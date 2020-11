Subscreva o nosso podcast em:

Airbnb vai entrar em bolsa

É mais uma estreia anunciada em bolsa, o Airbnb oficializou o processo para entrar no mercado Nasdaq e espera captar cerca de mil milhões de dólares no IPO.

A entrada acontece numa altura em que o negócio do Airbnb tem sido fortemente afetado pela pandemia: nos primeiros nove meses do ano, as receitas caíram 32% para 2,5 mil milhões de dólares e a empresa apresentou um prejuízo de quase 700 milhões de dólares.

Este impacto também se refletiu na valorização do Airbnb que caiu de 31 mil milhões de dólares em 2017 para 18 mil milhões de dólares em abril de 2020.

Com a entrada em bolsa, a empresa espera conseguir uma capitalização de 30 mil milhões de dólares.

Amazon lança farmácia online nos EUA

Depois da Índia, a Amazon lançou uma farmácia online também nos Estados Unidos, permitindo a compra de medicamentos com e sem receita médica.

O novo serviço permite associar seguros de saúde e fazer toda a gestão das encomendas online. Como seria expectável, as entregas são gratuitas para os membros do programa de fidelização Amazon Prime.

A Amazon Pharmacy é uma extensão da PillPack, a farmácia online que a Amazon comprou, em 2018, por mais de 700 milhões de dólares, e que tem licenças para a distribuição de medicamentos nos 50 Estados dos EUA.

Virgin Hyperloop faz primeiro teste com passageiros

É mais um marco no desenvolvimento do transporte terrestre de alta velocidade Hyperloop. Pela primeira vez, a Virgin Hyperloop fez um teste com passageiros a bordo, neste caso dois colaboradores da empresa.

Neste teste, no deserto do Nevada, foram percorridos 500 metros, em 15 segundos, a uma velocidade de 172 km/h.

O objetivo da Virgin Hyperloop é que este transporte venha a atingir velocidades bastante mais elevadas, de mil quilómetros por hora, e que seja uma verdadeira revolução no transporte de passageiros e de mercadorias.

Apple lança canal de streaming vídeos de música

A Apple lançou um canal de streaming de vídeos de música com conteúdos exclusivos, incluindo entrevistas, programas ao vivo e eventos.

O Apple Music TV está acessível através da Apple Music e através da Apple TV. Para já, é um serviço gratuito e só disponível nos Estados Unidos.

Este é o primeiro investimento da Apple nos vídeos de música, um conceito que foi popularizado pela MTV nos anos ’80 e ‘90 e que agora é reinventado nas plataformas digitais.

