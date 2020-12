Google Pay reinventa serviços financeiros

O Google Pay evoluiu para uma ferramenta de gestão de finanças pessoais e de acesso a contas bancárias, com cashback em compras e a possibilidade de encomendar comida de restaurantes, efetuar pagamentos de combustível em estações de serviço e pagar parquímetros.

O Google Pay vai também permitir criar uma conta bancária, através do novo seviço Plex.

A Google continua a avançar no território dos serviços financeiros, depois dos pagamentos, a aplicação Google Pay evolui para uma ferramenta de gestão de finanças pessoais e de acesso a contas bancárias.

Disponível para já nos EUA, a aplicação permite associar diferentes contas bancárias e cartões de crédito e, assim, ter uma visão agregada das finanças pessoais, com a possibilidade de receber alertas sobre os pagamentos de serviços agendados ou de compras com valor mais elevado do que o normal.

Para ajudar na gestão financeira, são criados resumos das despesas e tendências de consumo.

Cruzando informação de recibos recebidos no gmail ou aos quais se tirou uma fotografia, é possível também pesquisar com rapidez por compras anteriores de produtos em datas específicas.

O novo Google Pay permite encomendar diretamente comida de restaurantes, efetuar pagamentos de combustível em estações de serviço e pagar parquímetros.

Os pagamentos com Google Pay dão descontos especiais e cashback em várias marcas, com recomendações personalizadas de acordo com o perfil de cada utilizador.

O Google Pay prepara-se para em breve permitir a criação de contas bancárias, através de um seviço que terá o nome de Plex e que vai ser lançado em parceria com instituições bancárias, como o Citigroup e o BBVA.

Desde que foi lançado em 2015, o Google Pay já conta com uma base de mais de 150 milhões de utilizadores por mês em 30 países.

