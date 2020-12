Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Avanço científico da DeepMind pode revolucionar descoberta de fármacos

A DeepMind, uma empresa da Google especializada em inteligência artificial, resolveu um dos mistérios da biologia sobre o comportamento das proteínas, que pode revolucionar a descoberta de fármacos.

O avanço científico foi conseguido através do programa de inteligência artificial AlphaFold, que permite prever a estrutura das proteínas e, assim, ter um conhecimento mais aprofundado sobre as doenças.

Salesforce compra Slack

27,7 mil milhões de dólares foi quanto a gigante de cloud computing e CRM Salesforce pagou pela aquisição da Slack, uma plataforma de colaboração e comunicação interna para empresas, que tem mais de 12 milhões de utilizadores ativos por dia.

Esta compra, a maior da Salesforce até hoje, vem reforçar o posicionamento em relação à Microsoft, que através do Microsoft Teams concorre diretamente como o Slack.

Para conhecer as 3 estratégias que explicam o sucesso do Slack, pode consultar em fabernovel.pt o nosso estudo Slack, the future workplace.

Facebook prepara-se para lançar moeda digital

A moeda digital do consórcio Libra Association, que é liderado pelo Facebook e que integra mais 26 empresas, conhecida como Libra, alterou o nome para Diem, assim como o consórcio que mudou para Diem Association. A Diem poderá ser lançada em janeiro de 2021, estando apenas a aguardar a licença do regulador suíço para começar a operar.

Este sistema global de pagamentos digitais vai vincular-se a várias moedas de países, incluindo o dólar e o euro. O objetivo é que possam ser utilizadas juntamente com a Diem, que vai funcionar como uma multi-moeda que vai permitir pagamentos e transferências instantâneas sem fronteiras.

Diem. A new name for a new day, when it’s easy, secure, and affordable to send money anywhere.

Together, we’re building a trusted, #innovative financial network for people and businesses around the world.

Come see our work: https://t.co/SKGuO1eagJ pic.twitter.com/grgtUUT3LL

— Diem Association (@DiemAssociation) December 1, 2020