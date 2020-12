C-mo: inovação na monitorização da tosse

A startup portuguesa Cough Monitoring Medical Solutions criou um pequeno adesivo, reutilizável e lavável, que é colocado no abdómen, para monitorizar a tosse 24 horas por dia.

O objetivo é que seja prescrito em consultas médicas, funcionando como um exame complementar de diagnóstico.

A tosse é um dos primeiros sintomas ligados à asma, à DPOC ou ao cancro do pulmão. Para ajudar os médicos a traçar diagnósticos precoces e mais precisos, a startup portuguesa Cough Monitoring Medical Solutions criou o C-mo, um pequeno adesivo, reutilizável e lavável, que é colocado no abdómen, para monitorizar a tosse 24 horas por dia.

O C-mo integra sensores e um microfone que permitem detetar e classificar os momentos de tosse, através de um algoritmo de inteligência artificial.

Com base nestes dados, é gerado um relatório médico com uma análise detalhada sobre a frequência, o tipo de tosse e padrões (se de manhã ou à noite, após o exercício físico ou em determinadas posições, por exemplo) que podem estar associados a diferentes doenças.

Os médicos podem extrair e aceder aos dados do dispositivo através do software, com a possibilidade de fazer uma monitorização em tempo real.

Neste momento, a startup já submeteu um pedido de registo de patente a nível europeu e o lançamento do dispositivo no mercado está previsto para 2021, com um custo entre os 100 e os 200 euros.

Fundada por ex-alunos de Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a startup já venceu vários prémios, tendo sido uma das startups semifinalistas na prestigiada competição europeia EIT Health InnoStars Headstart 2020.

