Kinetikos: inovação no tratamento para doenças do movimento

A Kinetikos desenvolveu um software que capta os movimentos do corpo e, com ajuda de inteligência artificial, transforma-os em informação relevante para o apoio à decisão clínica.

A startup criou também uma aplicação para os pacientes que permite aos médicos monitorizar as atividades diárias e que funciona como um canal de comunicação.

Transformar o tratamento de pacientes com doenças do movimento, como a Parkinson, é a missão da startup portuguesa Kinetikos, que herdou o nome desta palavra grega que significa movimento. Fundada em 2015, por Luís Rodrigues e Ricardo Matias, a Kinetikos desenvolveu um software que capta os movimentos do corpo e, com ajuda de inteligência artificial, transforma-os em informação relevante para o apoio à decisão clínica.

Através de sensores colocados no corpo, a plataforma da Kinetikos recolhe os dados e gera relatórios detalhados, em apenas 3 minutos, que permitem aos neurologistas ajustar tratamentos de forma personalizada e medir com maior facilidade os resultados.

Para garantir um acompanhamento em continuum, a startup criou também uma aplicação móvel para os pacientes. Esta App permite aos médicos monitorizar as atividades diárias, através dos sensores do smartphone, e funciona como um canal de comunicação direta, com a possibilidade de enviar alertas, atualizações de tratamento e mensagens de texto.

A Kinetikos disponibiliza também uma plataforma para seguradoras em que é possível monitorizar o processo de reabilitação dos doentes, antecipando métricas que permitem aumentar a previsibilidade na reabilitação e, assim, reduzir os custos.

Neste momento, a lista de clientes da Kinetikos inclui a farmacêutica Novartis, a Associação de Parkinson de Madrid, o Hospital de Queen Square, em Londres, e o Instituto de Neurologia da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.

Tendo como objetivo criar a maior base de dados do mundo de registo de doenças do movimento, a startup lidera o projeto europeu PROCareLife, do Horizonte 2020, dedicado à criação de um sistema tecnológico que responda às necessidades dos pacientes com doenças neurodegenerativas e que junta 14 entidades de seis países.

