Skizo: artigos de moda com plástico dos oceanos

Nascida no digital, em 2019, a Skizo é uma marca portuguesa de artigos de moda produzidos a partir de plástico recolhido por pescadores nos oceanos.

O principal produto são umas sapatilhas, produzidas em Portugal, e totalmente personalizáveis pelo cliente, através do site.

Todos os anos milhões de toneladas de plástico vão parar aos oceanos, afetando a sustentabilidade do planeta. Nascida no digital, em 2019, para ajudar a minimizar este impacto, a startup portuguesa Skizo by iRcycle fabrica artigos de moda a partir de plástico recolhido por pescadores no Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo e no Mar de Java.

O principal produto são umas sapatilhas, produzidas em Portugal, e totalmente personalizáveis pelo cliente, através do site. Sem stock, a marca inicia o processo de fabrico apenas quando são realizadas encomendas, utilizando cerca de 36 garrafas de plástico para cada par.

Para a produção, é utilizado como têxtil o plástico reciclado e também têxtil feito a partir de fibra de folha de ananás, para uma maior oferta de cores e texturas. As solas são recicladas, sendo algumas feitas a partir de pastilha elástica reciclada, e os atacadores são feitos de algodão.

Além de sapatilhas, a Skizo fabrica bolsas e, com as necessidades provocadas pela pandemia covid19, lançou também máscaras de uso profissional e comunitárias, que garantiram a certificação de vários laboratórios de referência na Europa.

Desde que foi fundada em 2019, a Skizo já permitiu que fosse retirada quase uma tonelada de plástico dos oceanos.

