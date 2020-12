Jennie: robô canino para idosos com demência

A empresa de robótica Tombot criou uma cadela robô hiper-realista para idosos que sofrem de demência ou pré-demência e crianças com necessidades especiais.

Considerado um dispositivo médico, a Jennie comporta-se como um cão verdadeiro e funciona como suporte emocional.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Criada pela empresa americana especializada em robótica Tombot, a Jennie é uma cadela robô hiper-realista que interage com idosos que sofrem de demência ou pré-demência e com crianças com necessidades especiais. A ideia nasceu em 2011, depois de a mãe do fundador da Tombot, Tom Stevens, ter sido diagnosticada com Alzheimer e não poder ficar com o seu cão por questões de segurança.

Considerado um dispositivo médico, este robô comporta-se como um cão verdadeiro e funciona como suporte emocional, permitindo aliviar os sintomas comportamentais e psicológicos da demência e, assim, diminuir a necessidade de tomar medicamentos psicotrópicos.

A Jennie tem dezenas de sensores que permitem, por exemplo, abanar a cauda quando lhe fazem festas, responder a comandos de voz, e ladrar quando lhe perguntam se quer um biscoito.

Este cão robô é gerido por software que permite atualizações, sendo que um dos objetivos da empresa é que venha no futuro a integrar um sistema de alerta médico para situações de emergência.

Neste momento, já é possível fazer a reserva deste novo companheiro por 400 dólares, através do site da Tombot. A empresa já recebeu mais de 5.000 encomendas e planeia começar os envios já em 2021.

Desde que foi fundada em 2017, a Tombot já captou um investimento de 1,4 mil milhões de dólares.

Se a transformação na indústria da saúde é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: