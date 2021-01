Save Your Wardrobe: gestão inteligente do guarda-roupa

A Save Your Wardrobe permite criar um inventário digital e gerir o nosso guarda-roupa, dando acesso a lojas de moda sustentável, serviços de doação de roupa e também serviços de limpeza e de transformação de vestuário.

Ajudar a fazer compras sustentáveis de vestuário e a estender o ciclo de vida da roupa é a missão da Save Your Wardrobe. Esta startup britânica criou uma aplicação que permite gerir todo o guarda-roupa, dando acesso a lojas de moda sustentável, serviços de doação de roupa e também serviços de limpeza e de transformação de vestuário.

O inventário digital é criado através de recibos, em formato digitais e físico, e de fotografias que os utilizadores podem tirar a cada peça de roupa.

Com base neste inventário e com ajuda de inteligência artificial, a aplicação funciona como um conselheiro pessoal que sugere novos outfits e recomenda formas de estender o ciclo de vida das roupas, quer seja através de alterações às peças, de doações ou da indicação do valor para venda em segunda mão.

Os serviços são oferecidos pela rede de parceiros da Save Your Wardrobe, que inclui a plataforma de avaliação de marcas Good On You e serviços de renovação e limpeza de roupa como a Clothes clodes Doctor, a ShoeSpa e a Blanc.

Nesta missão de tornar a indústria da moda mais sustentável, a Save Your Wardrobe quer também ser uma aliada das marcas, fornecendo aos fabricantes de vestuário informações sobre o ciclo de vida dos produtos que são partilhados pelos consumidores.

