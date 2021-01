Subscreva o nosso podcast em:

SpaceX começa a distribuir Internet no Reino Unido

A constelação de satélites Starlink da SpaceX recebeu aprovação dos reguladores de comunicações do Reino Unido, Grécia, Alemanha e Austrália para começar a distribuir Internet.



A primeira fase de comercialização já começou no Reino Unido, tem o preço de 84 libras por mês e um custo inicial de 439 libras para a compra do kit Starlink.

Computador quântico da Google apoia descoberta de medicamentos

A divisão de computação quântica da Google fez uma parceria com a farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim para acelerar no desenvolvimento de novos medicamentos.

A investigação centra-se em simulações de como as moléculas e os átomos se movem.

A computação quântica promete dar um salto quântico, pois consegue tratar a informação de moléculas maiores e mais complexas do que as estudadas até agora.

Apple une-se à Hyundai para fabricar o Apple Car?

A Apple e a Hyundai podem estar perto de fazer uma parceria para a produção do Apple Car, um carro elétrico autoguiado em que a Apple está a trabalhar há vários anos.

De acordo com a imprensa coreana, é possível que já em 2022 seja lançada uma versão beta do carro da Apple.

A fábrica da Kia Motors (que integra o grupo Hyundai) na Georgia, nos Estados Unidos, é apontada como uma possível escolha para o início da produção, mas não está excluída a hipótese de vir a ser construída uma nova fábrica nos Estados Unidos para conseguir uma produção de 400.000 carros por ano.

Amazon lança serviço personalizado de moda

A Amazon continua de olho na área da moda: o Made for You é o novo serviço que permite comprar vestuário à medida.

A personalização é feita com base em informações como a altura e o peso e em fotografias de corpo inteiro enviadas pelo cliente.

Para já, a Amazon permite personalizar t-shirts, incluindo o tecido, a cor, o comprimento e também o tipo de colarinho e mangas. Antes de finalizar a compra, a t-shirt é exibida num modelo virtual.

O serviço ainda só está disponível nos Estados Unidos.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

