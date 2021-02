Investigadores testam criação de madeira em laboratório

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Depois da carne produzida em laboratório a partir de células de animais, investigadores do MIT estão a tentar aplicar uma fórmula semelhante para criar biomateriais, como madeira e fibras.

O método baseia-se na criação em laboratório de estruturas feitas a partir de células de plantas, de forma a criar alternativas mais eficientes ao tradicional corte e transporte de árvores.

Os primeiros testes foram feitos com uma amostra de células extraídas de folhas de zínia, para criar uma estrutura rígida semelhante à madeira.

Esta ideia futurista prevê a manipulação de células de plantas para que se transformem num material com o formato desejável, como uma mesa, por exemplo.

Embora ainda estejamos longe desta realidade, esta investigação é um possível ponto de partida para uma abordagem inovadora à produção de biomateriais, que pode permitir reduzir o impacto ambiental da exploração florestal e da agricultura.

Could lab-grown plant tissue ease the environmental toll of logging and agriculture?: MIT researchers grow structures made of wood-like plant cells in a lab, hinting at the possibility of more efficient biomaterials production. https://t.co/25cO13lWWA pic.twitter.com/VdBu0z14op

— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) January 20, 2021