Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Uber compra Drizly

A Uber anunciou a compra da Drizly, uma startup de distribuição de bebidas alcoólicas, por cerca de 1.1 mil milhões de dólares.

Líder nos Estados Unidos, o serviço da Drizly passa a integrar a aplicação da UberEats, tornando assim possível a encomenda de bebidas através da App.

Esta aquisição reforça a estratégia da Uber em tornar-se uma Super App agregadora de vários serviços locais on-demand, que para além dos restaurantes e das mercearias, conta agora também com garrafeiras.

Tesla investe em Bitcoin

A Tesla fez um investimento de 1.500 milhões de dólares em Bitcoin, o que fez disparar o valor da criptomoeda, atingindo um novo máximo histórico em que 1 bitcoin chegou a valer mais de 44 mil dólares.

Este movimento é resultado de uma alteração da Tesla às políticas de investimento, no sentido de passar a adquirir ativos digitais e ETFs de ouro.

Outra novidade é que a Tesla também vai passar a aceitar bitcoins como método de pagamento na compra dos seus carros.

Receita do Twitter cresce 28%

Superando as expectativas, a receita do Twitter cresceu 28% para 1.29 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2020. O lucro foi de 222 milhões de dólares.

O número de utilizadores ativos por dia atingiu os 192 milhões, mais 27% do que no último trimestre de 2019.

No total, a publicidade, que é a principal fonte de receita do Twitter, cresceu 31% para 1.15 mil milhões de dólares.

Com o objetivo de diversificar as suas fontes de receita, o Twitter admitiu que está a explorar novos serviços de subscrição e isto pode justificar a recente aquisição da Revue, uma plataforma de subscrição de newsletters.



Ant Group é transformada em holding financeira

Depois de ter sido impedida de entrar em bolsa no final de 2020, a empresa de serviços financeiros da Alibaba, a Ant Group, chegou agora a acordo com os reguladores chineses para um plano de reestruturação.

Com esta nova reorganização, a Ant Group vai ser transformada numa holding financeira com requisitos regulamentares mais apertados, semelhantes aos que são aplicados aos bancos.

Ainda não são conhecidos os pormenores dessa reestruturação, mas é possível que a Ant Group venha a fazer uma desintegração do negócio de crédito ao consumo.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem