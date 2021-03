Subscreva o nosso podcast em:

Amazon comprou os direitos da Liga de Futebol Americano

A Amazon comprou os direitos de transmissão exclusiva dos jogos Thursday Night Football da Liga de Futebol Americano, nos Estados Unidos, para o serviço de streaming Amazon Prime Video.

Com início em 2023, o acordo tem a duração de 10 anos e prevê um investimento da Amazon de mil milhões de dólares por ano.



Trata-se do maior investimento de sempre de uma empresa tecnológica para a transmissão de jogos em direto e é também a primeira vez que a NFL faz um contrato de exclusividade com um serviço de streaming.

A Amazon planeia também inovar na experiência dos espectadores, acrescentando funcionalidades como acesso a estatísticas em tempo real dos jogos, através da funcionalidade X-Ray do Amazon Prime Video.

Zoom adota modelo “zoom-as-a-service”

A plataforma de videoconferências Zoom anunciou que vai licenciar a sua solução tecnológica, adotando um modelo “zoom-as-a-service”.

Esta novidade vai permitir a outras empresas integrar o serviço de videoconferência em modelo de white label, ou seja, integrado na experiência digital dos clientes, como, por exemplo, aplicações de telemedicina, e-commerce ou gaming.

Este é o mais recente movimento estratégico da Zoom para sustentar o seu crescimento. No ano passado, lançou também o OnZoom, um serviço onde os promotores de eventos online podem também vender bilhetes para os seus eventos.

Facebook vai lançar versão do Instagram para crianças

O Facebook prepara-se para lançar uma versão do Instagram para crianças com menos de 13 anos, que permitirá conquistar mais utilizadores em todo o mundo.

O projeto vai ser supervisionado por Adam Mosseri, que dirige o Instagram, e liderado por Pavni Diwanji, que, antes de se juntar ao Facebook, era responsável por produtos para crianças da Google, incluindo o YouTube Kids.

Esta não é a primeira vez que o Facebook cria uma alternativa mais segura para os mais novos. O Messenger Kids, por exemplo, é uma versão para crianças, que já tem mais de 7 milhões de utilizadores ativos por mês.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

