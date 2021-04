Subscreva o nosso podcast em:

SpaceX cria empresa em Portugal para fornecer Internet via satélite

A SpaceX acaba de criar em Portugal a Space Exploration Technologies Portugal, com o objetivo de fornecer Internet de banda larga via satélite. O fornecimento vai ser feito através da constelação de satélites Starlink que, neste momento, já cobre a 100% o território nacional.

A intenção é começar a comercializar o serviço a partir do final de junho.

Uma boa solução para zonas remotas, o serviço tem o preço de 99 euros por mês e um custo inicial de 499 euros para a compra do kit Starlink.

Tendo como meta conquistar 16 mil clientes este ano, a SpaceX estima ter capacidade para fornecer acesso à Internet a um total de 50 mil utilizadores em Portugal.

Tesla bate recorde de carros vendidos num trimestre

A Tesla voltou a surpreender e a bater um novo recorde, com 184,8 mil carros vendidos em todo o mundo no primeiro trimestre de 2021. (Superou o recorde anterior de 180,6 mil carros que tinham sido vendidos no quarto trimestre de 2020).

Este valor representa um crescimento de mais de 100% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior.

O objetivo para 2021 é aumentar em 50% o número de carros vendidos em relação a 2020.

A concretizar-se estas vendas, estima-se que a Tesla apresente uma receita acima de 10 mil milhões de dólares e um lucro de 570 milhões de dólares neste primeiro trimestre de 2021.

WhatsApp permite transferências de dinheiro no Brasil

O WhatsApp recebeu aprovação do banco central do Brasil para passar a permitir transferências de dinheiro. Esta decisão foi tomada depois de uma primeira tentativa falhada em 2020. Na altura, a solução não foi aprovada por questões de competitividade e privacidade de dados.

Além das transferências entre utilizadores, o WhatsApp planeia também permitir pagamentos de produtos ou serviços a empresas tornando-se concorrente do sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo banco central do Brasil.

O Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp com mais de 120 milhões de utilizadores e, por isso, determinante para garantir a adesão ao serviço de pagamentos.

