Neuralink mostra macaco a jogar num computador utilizando apenas o cérebro

A Neuralink, a empresa de neurotecnologia de Elon Musk, apresentou os seus últimos progressos, através de um vídeo que publicou no YouTube onde é possível ver um macaco a jogar um jogo de computador utilizando apenas a atividade cerebral.

Com dois implantes wireless colocados no cérebro, este macaco foi capaz de manter-se em jogo, à medida que o nível de dificuldade ia aumentando.

O objetivo da Neuralink é que estes implantes cerebrais sejam colocados em humanos, através de uma cirurgia, segura e sem dor e que é realizada com elevada precisão por um robô.

Este sistema revolucionário vai permitir controlar telepaticamente computadores, smartphones ou exoesqueletos, melhorando o dia a dia de paraplégicos e tetraplégicos.

Microsoft reforça investimento em saúde com a compra da Nuance

A Microsoft anunciou a compra, por 19,7 mil milhões de dólares, da Nuance Communications, uma empresa especializada em soluções de inteligência artificial aplicadas ao reconhecimento de voz e já com várias aplicações na área da saúde.

O software da Nuance permite, por exemplo, libertar os médicos de tarefas diárias como anotações clínicas, através da captação e transcrição automática das conversas com os pacientes.

Para a Microsoft, este é um movimento estratégico que vai permitir reforçar o posicionamento na área da Saúde. A Nuance tem uma base de 10 mil clientes, incluindo algumas das maiores organizações de saúde do mundo.

A Nuance entra, assim, para o top de aquisições da Microsoft, ficando apenas atrás do LinkedIn, que foi adquirido em 2016, por 26,2 mil milhões de dólares.

Apple prepara parceria para a produção do Apple Car?

Depois da Hyundai e da Nissan, a LG Magna e-Powertrain, uma empresa da LG e da fornecedora de componentes para a indústria automóvel Magna International, é apontada como a potencial parceira da Apple na construção do Apple Car.

A notícia é avançada pela publicação coreana The Korea Times que de acordo com as suas fontes indica que a LG Magna e-Powertrain pode ser a escolhida para a produção inicial do carro da Apple.

Numa recente entrevista com a jornalista Kara Swisher, Tim Cook foi diretamente questionado sobre se a Apple vai construir um carro elétrico autoguiado ou apenas desenvolver a tecnologia para carros autónomos. Mas, como seria de esperar, manteve o secretismo, respondendo que a Apple adora integrar hardware, software e serviços, porque acredita que é aí que a magia acontece, e que também gosta de possuir a tecnologia que suporta este ecossistema.

