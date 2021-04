Bill Gates e as inovações para evitar um desastre climático 🌍

Em entrevista ao jornalista Anderson Cooper, no programa 60 Minutes, Bill Gates destacou a urgência de governos, empresas e indivíduos integrarem no seu dia-a-dia a preocupação sobre o desenvolvimento sustentável para evitar a “próxima pandemia”, que já começou de forma silenciosa: as alterações climáticas.🌩🌦🌤☀️

Será necessário um grande compromisso de todos, mas sobretudo muita inovação para transformar de ponta a ponta cadeias de valor que tenham preocupações ecológicas.

Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo e um dos maiores filantropos. Apesar de algumas teorias da conspiração que acham que ele é um agente do “mal”, que tem interesses ocultos/económicos na atual pandemia (como se um dos homens mais ricos do mundo tivesse como grande preocupação ter mais dinheiro).

Bill Gates estuda há anos as pandemias e, em 2015, num TED alertou para os potenciais perigos de uma pandemia com impacto mundial. O resto desta história já a conhecemos…

É altura de levar a sério este alerta e dar atenção ao que Bill Gates, em 2021, tenta chamar a atenção e evitarmos um desastre climático. Este é o tema do seu novo livro “Como evitar um desastre climático”.

Bom fim de semana!

PS: Sobre a teoria da conspiração e contra-informação, Bill Gates responde no 60 Minutes OverTime.