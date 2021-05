Elon Musk, o novo apresentador de TV 📺

Foi no passado sábado que o mediático empreendedor do século Elon Musk se estreou como apresentador de televisão!



Desde que anunciou que iria estar no Saturday Night Live (SNL) da cadeia de TV norte americana NBC, os media sociais reagiram em onda. Elon Musk consegue criar reações sociais semelhantes ao que vimos no passado com estrelas da música como os Beatles, Elvis, Stones, Bowie, Michael Jackson, Queen,….

Hoje, estas reações são potenciadas pelos media sociais, mas nunca estas reações foram provocadas com esta dimensão por empreendedores… só Steve Jobs esteve perto.

Como esperado, o SNL bateu recordes de audiência e o programa também foi transmitido em direto no YouTube, onde continua a somar milhões de visualizações. 📈

Elon Musk teve, como era esperado, sentido de humor e fez algumas “private jokes” para os seus fãs. Mas, logo no início do programa, assumiu que sofre de síndrome de Asperger (espetro de autismo que se revela na dificuldade de socialização e comunicação). Para muitos foi uma confirmação ✠, mas para outros uma surpresa 😲.



Porque é que o fez em direto? E porque o revelou naquele momento?

Porque não receia expor as suas “fragilidades” e mostrar ao vivo como as supera sem medo de falhar, tal como o faz nas suas empresas.

Fica como sugestão ver ou rever o SNL com o Elon Musk, onde participaram também a sua mãe Maye Musk e Miley Cyrus.Â

Bom fim de semana!