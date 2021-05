PillCam: cápsula inteligente para rastreio de cancro

A PillCam é pequena cápsula inteligente com micro-câmaras, que pode ser ingerida para fazer o rastreio de cancro do intestino e do colo do útero.

Através de uma plataforma, as imagens captadas pela PillCam são, posteriormente, analisadas pelos médicos, ajudando, assim, a traçar um diagnóstico.



Produzida pela empresa americana Medtronic, a PillCam é uma pequena cápsula inteligente que pode ser ingerida para fazer o rastreio de cancro do intestino e do colo do útero. Trata-se de uma espécie de comprimido eletrónico com micro-câmaras, capaz de captar mais de 50 mil imagens durante o seu percurso de 8 horas dentro do corpo.

As imagens recolhidas pela PillCam são transmitidas para um recetor que é colocado num cinto, ou seja, na zona da cintura do paciente. Através de uma plataforma desenvolvida pela Medtronic, estas imagens são, posteriormente, analisadas pelos médicos, ajudando, assim, a traçar um diagnóstico.

Representando uma alternativa às tradicionais endoscopias, este exame pode ser prescrito por um médico. Uma clara vantagem quando muitos exames médicos realizados em hospitais estão a ser adiados devido à pandemia.

Esta solução está mesmo a ser adoptada pelo serviço nacional de saúde britânico para fazer exames de rastreio a pessoas com potenciais sintomas de cancro, enviando os kits com as instruções de utilização diretamente para casa dos pacientes.

A PillCam destina-se a hospitais e clínicas e tem um custo de 500 dólares, que comparado com o custo de uma colonoscopia que varia entre 800 a 4 mil dólares, é uma solução mais barata e, sem dúvida, uma melhor experiência para o paciente.

