Virtuo: aluguer de carros sem atritos

A Virtuo oferece uma experiência de aluguer de carros 100% mobile, que permite que tudo seja feito online.

Os clientes recebem uma chave digital que lhes permite abrir com o smartphone as portas do carro e, no fim, basta deixá-lo num parque, reportar eventuais danos e trancar as portas na aplicação.



Longas filas, um avião que chegou cedo demais face aos horários de funcionamento e papelada, mesmo que tenha preenchido tudo no site. Estes são alguns dos pontos de atrito quando se aluga um carro.

Fundada em 2016, por Karim Kaddoura e Thibault Chassagne, a Virtuo nasceu precisamente com o objetivo de proporcionar uma experiência totalmente diferente: uma solução 100% mobile que permite que tudo seja feito online.

O registo é feito num minuto, através da aplicação, bastando apenas tirar uma selfie e uma fotografia à carta de condução. Com a mesma rapidez, para fazer a reserva, basta indicar a localização preferencial de recolha do automóvel e escolher o modelo. O valor a pagar é apresentado, antes da confirmação da reserva.

Depois disto, os clientes recebem uma chave digital que lhes permite abrir com o smartphone as portas do carro. Na grande maioria, estes carros estão em parques de estacionamentos subterrâneos, por isso, a entrega do carro é feita com a mesma simplicidade: basta deixá-lo num parque, reportar eventuais danos e trancar as portas na aplicação.

Atualmente o serviço tem 150 mil clientes ativos que alugam um automóvel em média durante 4 dias.

Além de ser proprietária de veículos, a Virtuo desenvolveu também um modelo de parceria com fabricantes como a Hyundai, por exemplo, que ao disponibilizar os seus modelos elétricos, recebe da Virtuo 20% dos alugueres dos seus carros.

Neste momento, a Virtuo opera no Reino Unido, França, Espanha e Itália e tem como meta chegar a 10 países até 2025.

Desde que foi fundada em 2016, esta startup francesa já captou 130 milhões de dólares, de investidores como a AXA Venture Partners e a BPI France.

