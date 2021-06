Subscreva o nosso podcast em:

Apple WWDC 2021

A Apple apresentou novidades na conferência anual para programadores WWDC, com destaque para o novo o sistema operativo do iPhone, o iOS, que mostra que está a apostar fortemente na componente social e de partilha. Exemplo disso é o FaceTime que, agora, vai permitir partilhar filmes, séries e música com as pessoas com quem estamos em videochamada(mesmo que sejam utilizadores de Android ou de Windows).

Através do FaceTime, a Apple está a tornar-se um forte concorrente das plataformas de videoconferência, como o Google Meet e o Zoom.



O evento fica marcado também pela evolução da plataforma de mapas da Apple que ganham maior interatividade, mostrando pontos turísticos e, até, uma visão noturna das cidades. Os mapas digitais são ferramentas muito importantes para o futuro dos carros autoguiados e certamente fundamental para o tão falado projeto automóvel Apple Car.

Outro destaque vai para a área da saúde. A aplicação Health vai ajudar a interpretar resultados de análises laboratoriais e incluir resumos da atividade e tendências de evolução futura. A App vai também facilitar o envio de alertas e a partilha de informações de saúde com familiares, cuidadores e, claro, também com os médicos.

Pode (re)ver o evento aqui:

Jeff Bezos realiza o sonho de viajar para o Espaço

Jeff Bezos está prestes a viajar para o Espaço. O fundador da Amazon e da empresa de exploração espacial Blue Origin vai ser um dos passageiros da primeira missão tripulada da Blue Origin.

A missão vai decorrer no próximo dia 20 de julho e vai ser realizada no foguetão reutilizável New Shepard.

Neste voo, Jeff Bezos vai também levar o seu irmão Mark Bezos. Num post no Instagram, Jeff Bezos mostrou o momento em que fez o convite ao irmão e onde referiu que viajar para o Espaço é um sonho que tem desde criança.

Outro dos passageiros será o vencedor do leilão online para comprar o único “bilhete” disponível para este voo espacial.

Tesla prepara-se para entrar na restauração

A Tesla submeteu um pedido de registo de marca na categoria de serviços de restauração, deixando um indício de que pode estar a preparar-se para entrar nesta área de negócio.

A ideia não é nova: em 2018, Elon Musk fez um post no Twitter em que falava sobre os planos para abrir um restaurante drive-in numa das estações de carregamento da Tesla em Los Angeles.

Também em abril deste ano, Musk voltou a mostrar a intenção de abrir um restaurante, ao estilo dos anos ’50, na nova estação com Superchargers em Santa Mónica.

Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2018

