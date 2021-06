Q Bio: reinvenção dos check-ups médicos

A Q Bio permite a monitorização regular de pacientes, através da realização de check-ups e da análise dos dados de saúde.

A plataforma digital da Q Bio cria um modelo virtual do corpo, permitindo acompanhar a evolução de biomarcadores, e alerta automaticamente quando algo está fora do padrão normal numa fase muito incipiente.

Fundada em 2015 por Jeffrey Kaditz, Garry Choy e Michael Snyder, a startup californiana Q Bio nasceu com a missão de transformar a medicina preventiva através da monitorização regular de pacientes. Essa monitorização passa pela realização de check-ups e de análise dos dados de saúde.

O processo começa no laboratório da Q Bio, onde é feita uma bateria de exames, incluindo análises à saliva, ao sangue e à urina, um eletrocardiograma e uma ressonância magnética. Esta ressonância é feita através de um scanner inovador que analisa todo o corpo, em apenas 15 minutos, criando um modelo virtual em 3D.

Este modelo virtual e toda a informação médica recolhida neste checkup são apresentados através de biomarcadores na plataforma digital da Q Bio, que permitem acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. Por exemplo, o volume cerebral e o volume dos pulmões, a fração de ejeção de sangue, um indicador muito importante no diagnóstico de insuficiência cardíaca, e também indicadores sobre a saturação de oxigénio no sangue, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e o colesterol.

Cruzando isto com o histórico clínico e com factores de risco genéticos, a plataforma alerta automaticamente quando algo está fora do padrão normal numa fase muito incipiente. Por exemplo, alterações de dados relacionados com coração que podem apontar para um futuro ataque cardíaco.

Apostando na medicina preventiva, a Q Bio permite a pacientes e médicos ter uma visão clínica holística, ajudando a traçar diagnósticos precoces. Para facilitar ainda mais esta relação médico-paciente, a plataforma integra também uma funcionalidade de teleconsultas.

Funcionando com um modelo de subscrição, a Q Bio tem o preço de 3,495 dólares por ano para o checkup anual e também uma conversa por videochamada com um médico que ajuda a interpretar os dados.

Além do modelo B2C, a startup planeia também adotar um modelo B2B, permitindo a empresas oferecer o serviço a colaboradores.

Desde que foi fundada em 2015, a startup captou 84 milhões de dólares em financiamento. O grupo de investidores inclui a A16z (Andreessen Horowitz), o Founders Fund (do fundador do PayPal Peter Thiel) e também a Khosla Ventures.

