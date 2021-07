The Routing Company: plataforma de transporte público on-demand

A The Routing Company desenvolveu uma plataforma de transporte público on-demand, destinada a empresas de transportes.

Através da aplicação Ride Pingo, os utilizadores podem reservar uma viagem num mini-autocarro, indicando a localização e o destino, tal como acontece quando utilizamos a Uber. O tempo de espera é no máximo de 10 minutos.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Fundada em 2018 por ex-colaboradores da Uber e do MIT, a The Routing Company desenvolveu uma plataforma de transporte público on-demand, destinada a empresas de transportes.

Funcionando como um serviço de motorista, através da aplicação Ride Pingo os utilizadores podem reservar uma viagem num mini-autocarro, indicando a localização e o destino, tal como acontece quando utilizamos a Uber. O tempo de espera é no máximo de 10 minutos.

O valor da viagem é definido pelas empresas de transportes.

A solução inclui uma aplicação para passageiros, uma aplicação para condutores e uma plataforma de gestão de frotas, com dados em tempo real.

O sistema da The Routing Company destina-se sobretudo a áreas com uma população com baixo rendimento e de baixa densidade, que tipicamente não são tão bem servidas pelos transportes públicos.

O modelo de negócio consiste num valor fixo por mês por cada veículo que utiliza o sistema ou, em alternativa, uma percentagem da receita gerada por veículo.

Neste momento, o serviço está disponível nos Estados Unidos (Houston e Bainbridge), na Escócia (em Dunoon e Campbeltown), em Andorra e na Austrália (The Grove Estate).

Desde que foi fundada em 2018, a The Routing Company já captou 6 milhões e 500 mil dólares e tem como investidor o fundo do MIT, The Engine.

Se a transformação na indústria de mobilidade é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL:

O seu nome (obrigatório)

O seu email (obrigatório)

A sua mensagem