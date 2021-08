Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Lucro da Tesla ultrapassa, pela primeira vez, os 1.000 milhões

A Tesla apresentou uma receita de 11 mil e 960 milhões de dólares, no segundo trimestre de 2021. Superando as expectativas, o lucro ultrapassou, pela primeira vez, os 1.000 milhões de dólares, atingindo os 1.140 milhões de dólares.

Também na venda, a Tesla bateu um novo recorde com 201 mil carros vendidos em todo o mundo e mais 206 mil carros produzidos num trimestre.

Nesta apresentação de resultados, Elon Musk falou sobre a abertura da rede de carregadores Supercharger a todas as marcas de automóveis, garantindo uma expansão da rede para evitar filas para carregamentos. Com esta novidade, os proprietários de qualquer carro elétrico vão poder criar uma conta através da aplicação da Tesla e adicionar um método de pagamento para efetuar carregamentos.

Twitter permite às marcas vender produtos através do perfil

O Twitter está a reforçar a aposta no e-commerce e começou a testar a integração de produtos nos perfis de empresas. Ou seja, as marcas podem passar a exibir produtos nos seus perfis, permitindo que sejam adquiridos diretamente.

A novidade chama-se “Shop Module” e mostra um carrossel de imagens de produtos que os utilizadores podem explorar, sendo direcionados para os sites das marcas para fazer compras. Tudo isto sem sair da aplicação do Twitter.

Esta possibilidade de comprar através do perfil já está a ser testada nos Estados Unidos.

Robinhood entra em bolsa

A aplicação americana Robinhood, que permite investir sem comissões, entrou em bolsa e atingiu uma valorização de 29 mil milhões de dólares no dia do IPO. No total, a empresa vendeu 52 milhões e 400 mil de ações, captando 2 mil milhões de dólares.

No primeiro trimestre deste ano, a receita da Robinhood cresceu 309% para 522 milhões de dólares, em relação ao primeiro trimestre de 2020, impulsionada pelo trading de criptomoedas, que representou 17% da receita.

Para o segundo trimestre, a RobinHood estima uma receita entre 546 a 574 milhões de dólares (244 milhões de dólares no segundo trimestre de 2020) e um prejuízo entre 487 a de 537 milhões de dólares.

A aplicação tem, neste momento, 22 milhões e 500 mil utilizadores.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem