Fabricante Lynk & Co lança serviço de partilha de carros

O fabricante de automóveis chinês Lynk & Co, lançado pela Geely, o grupo chinês que detém a Volvo, vai lançar um serviço de partilha de carros em Amesterdão, nos Países Baixos.

Este novo serviço vai permitir que os subscritores do modelo híbrido e conectado 01 possam partilhar o carro quando não o estão a utilizar. A subscrição mensal do carro, que tem um preço de 500 euros por mês, fica, assim, mais barata quanto mais vezes o carro for partilhado.

Esta novidade vai funcionar através de uma aplicação, que permitirá a quem empresta o carro definir um preço de aluguer e as condições do empréstimo. Assim que é disponibilizado para partilha, o carro aparece num mapa na aplicação e pode ser alugado por qualquer pessoa.

Para pedir um carro emprestado basta fazer upload da carta de condução e de uma fotografia na aplicação e associar o método de pagamento. O acesso ao carro é feito com o smartphone, através de uma chave digital.

Uma vez que foi concebido para ser partilhado, estão incluídas funcionalidades de monitorização à distância para quem empresta o carro. Por exemplo, é possível ver o status do sistema de climatização, se os vidros foram fechados ou, ainda, trancar e destrancar as portas, ver a autonomia da bateria, alertas de serviço e a localização do carro.

Neste momento, o serviço encontra-se em fase beta e deverá ser lançado no terceiro trimestre deste ano.

