Walmart lança serviço B2B de entrega de encomendas

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A gigante de retalho americana Walmart vai começar a distribuir encomendas de outras empresas. Batizado de Walmart GoLocal, este novo serviço de logística vai funcionar como uma solução “marca branca”, ajudando os pequenos negócios a controlar a experiência pós-compra do cliente final.

Assim que um comerciante recebe uma encomenda online, a Walmart é notificada para enviar um estafeta e, assim que a entrega é efetuada, é recolhido o feedback do cliente final sobre a experiência. O serviço vai permitir a entrega de encomendas no próprio dia (em 2 horas) ou, em alternativa, em 2 dias.

As entregas vão ser feitas pelos mesmos estafetas independentes que fazem a distribuição de encomendas do serviço da Walmart.

Através do GoLocal, a Walmart vai também continuar a testar métodos inovadores para aumentar a rapidez e a conveniência na distribuição de encomendas. Por exemplo, vai fazer entregas com veículos elétricos autoguiados de empresas parceiras (Waymo, Cruise, Nuro) e também através de drones.

Inicialmente, o serviço vai estar disponível apenas nos Estados Unidos.

Today we announced Walmart GoLocal, a new venture that uses our scale and last-mile infrastructure to offer local delivery to businesses of all kinds. Read more: https://t.co/Zakg5cZg9v pic.twitter.com/k0aKwGxp40

— Walmart Inc. (@WalmartInc) August 24, 2021