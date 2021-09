Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Facebook lança óculos inteligentes da Ray-Ban

O Facebook apresentou uns óculos inteligentes da Ray-Ban, a célebre marca que preconizou os óculos de aviador usados por Tom Cruise no filme Top Gun.

Algumas décadas passadas, os óculos têm agora duas câmaras e um microfone, o que permite que sejam controlados por voz para iniciar, por exemplo, gravações de vídeo e tirar fotografias, sincronizando-se depois com a aplicação FB View, que permite editar fotos e vídeos e partilhar nos media sociais.

Os óculos têm também uma coluna que permite ouvir música e atender chamadas.

Desenvolvidos em parceria com a Luxottica, a empresa italiana dona da marca Ray-Ban, estes novos óculos inteligentes têm um custo de cerca de 300 euros e vão ser comercializados online e em lojas.

Google e Jio Platforms lançam smartphone na Índia

A Google prepara-se para lançar, na Índia, um smartphone com o sistema operativo Android (4G e low-cost), desenvolvido em parceria com a Jio Platforms, uma gigante tecnológica que detém a maior operadora de telecomunicações na Índia.

Chama-se JioPhone Next e para a Google, o smartphone é uma forma de potenciar uma maior utilização dos seus produtos e serviços.

A Índia é um mercado estratégico para os GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon), onde se estima que 300 milhões de novos utilizadores de smartphones comecem a aceder à Internet via mobile, até 2025. Isto justifica também o facto de a Google ter adquirido, em 2020, uma participação de 7.7% da Jio Platforms.





Apple apresenta novos iPhones, iPads e Apple Watch

A Apple apresentou o novo iPhone 13, que introduz melhorias no processador, na bateria e novas câmaras, que permitem fazer gravações com uma qualidade cinematográfica, com novos efeitos especiais dignos de filme.

A nova linha de iPhones é composta por 4 modelos (iPhone 13, iPhone 13 mini, Pro e Pro Max) com preços que variam entre os 829 euros e os 1859 euros.

A Apple apresentou também novos iPads, incluindo um novo iPad Mini suportado por rede 5G.

Outra novidade é o novo Apple Watch, agora com monitorização de novas atividades como o Tai Chi ou os percursos de bicicleta com alerta, em caso de queda. E por falar em desporto, está confirmado que Portugal entra já na segunda leva de países que podem aderir ao Apple Fitness+, para aulas remotas de várias modalidades.



Pode (re)ver aqui o evento completo:

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem