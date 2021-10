Google lança nova funcionalidade de pesquisa visual

Subscreva o nosso podcast em:

O futuro das pesquisas vai ser visual. A partir do próximo ano, a ferramenta de pesquisa visual Google Lens vai permitir colocar questões por escrito associadas a uma imagem ou fotografia.

Com esta novidade, vai ser possível, por exemplo tirar uma fotografia a umas botas, por exemplo, e perguntar por escrito se são adequadas para subir o Monte Fuji.

A pesquisa de produtos também vai ser mais fácil. Com base numa imagem de uma peça de vestuário, o Google vai sugerir outros artigos com um padrão semelhante.

MUM, our advanced AI model, is coming to #GoogleLens early next year. You’ll be able to snap a photo AND ask a question, which can be helpful in those moments you need to fix a broken part and have no idea what it is 🤷🔧 #SearchOn pic.twitter.com/cmedce3dB2

— Google (@Google) September 29, 2021