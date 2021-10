Urban-Air Port: os novos aeroportos urbanos

A Urban-Air Port desenvolve aeroportos urbanos, destinados às operações de táxis aéreos e de drones autoguiados utilizados para a distribuição de encomendas.

Operando num modelo infrastructure-as-a-service, estes mini-aeroportos são estruturas modulares que podem ser facilmente transportadas e montadas, em poucos dias, em qualquer local.

A Urban-Air Port é uma startup do Reino Unido que desenvolve aeroportos urbanos, destinados às operações de táxis aéreos e de drones autoguiados utilizados para a distribuição de encomendas. Ou seja, para a nova geração de veículos que levantam e aterram verticalmente.

Operando num modelo infrastructure-as-a-service, estes mini-aeroportos são estruturas modulares que podem ser facilmente transportadas e montadas, em poucos dias, em qualquer local.

Para além de descolagens e aterragens, vão permitir também a manutenção e o carregamento das baterias dos veículos.

A oferta da startup para a mobilidade aérea urbana inclui, para já, três modelos de aeroporto (Marine One, Air One e Terra One), que permitem operações tanto no centro da cidade e também no mar.

A startup planeia construir 200 aeroportos até 2026, incluindo 65 aeroportos que serão construídos em parceria com o fabricante de automóveis sul coreano Hyundai.

O primeiro aeroporto (Air One) vai ser inaugurado em Coventry, no Reino Unido, no início de 2022.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Se a transformação na indústria de transportes é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL:

O seu nome (obrigatório)

O seu email (obrigatório)

A sua mensagem

Δ