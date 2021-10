Subscreva o nosso podcast em:

Google vai investir 1.000 milhões de dólares em África

A Google vai fazer um investimento de 1.000 milhões de dólares, durante os próximos cinco anos, para acelerar a transformação digital em África.

Os planos incluem a construção de um cabo submarino para uma ligação mais rápida à Internet.

Neste mercado estratégico, a Google vai também apoiar as empresas através de empréstimos e de investimento direto em startups africanas.

Amazon prepara-se para lançar frigorífico inteligente

A Amazon prepara-se para lançar um frigorífico inteligente, com câmaras que permitirão ver o interior e indicar que produtos estão com a data de validade quase a expirar.

Com base nesta informação, a Amazon vai permitir reencomendar produtos e recebê-los em casa.

Uma das funcionalidades que estará disponível neste frigorífico, é a sugestão de receitas com base nos produtos disponíveis no frigorífico.

Valorização da SpaceX supera 100 mil milhões de dólares

A empresa de exploração espacial de Elon Musk, a SpaceX, ultrapassou os 100 mil milhões de dólares de valorização.

Trata-se de um crescimento de 35% em relação à anterior valorização de 74 mil milhões de dólares que tinha em fevereiro deste ano.

De acordo com a CB Insights, a SpaceX é, agora, a segunda empresa não cotada em bolsa com maior valorização do mundo – apenas atrás da chinesa ByteDance, dona do TikTok.

