Apple apresenta novos Macbook Pro e AirPods

A Apple apresentou a nova versão do Macbook Pro (com preços que variam entre 2.349 euros a 3.949 euros), com dois novos chips ultra potentes desenvolvidos pela Apple.

Estes novos chips M1 Pro e M1 Max vão permitir grandes melhorias ao nível da performance, sobretudo na velocidade de processamento e na autonomia da bateria.

Outra novidade é a 3ª geração dos AirPods (199 euros), que permitem ouvir em audio espacial e têm resistência ao suor e à água.

Tesla com receitas e lucro recorde

A Tesla apresentou receitas de 13.760 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2021.



As receitas das operações relativas aos automóveis atingiram um recorde de 10.206 milhões de dólares (+58%), superando pela primeira vez os 10 mil milhões de dólares.

Neste 3º trimestre, a Tesla vendeu 241.300 carros em todo o mundo (+20% comparando com o 2ºT de 2021) e produziu 237,823 carros.

O lucro foi de 1.618 milhões de dólares, ultrapassando pela segunda vez os mil milhões de dólares (331 milhões no mesmo trimestre do ano passado). Este lucro é consequência do aumento da margem bruta nos automóveis, que atingiu os 30.5%.

Netflix: lucro e número de subscritores superam expectativas

Superando as expectativas, a Netflix apresentou um lucro de 1.400 milhões de dólares, no terceiro trimestre de 2021 (+83%). A receita foi de 7.480 milhões de dólares, ou seja, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

No terceiro trimestre, o serviço ganhou mais 4 milhões e 400 mil subscritores e tem agora 214 milhões de subscritores em todo o mundo.

Os conteúdos internacionais têm sido uma das apostas da Netflix que tem sustentado o crescimento do número de subscritores, com custos de produção inferiores aos dos Estados Unidos. Exemplo disso é a série sul coreana Squid Game, a mais vista, até agora, na Netflix, que teve um custo de produção de 21 milhões de dólares e já rendeu 900 milhões de dólares.

