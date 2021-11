Subscreva o nosso podcast em:

Apple vai permitir a auto-reparação de iPhones e Macs

Pela primeira vez, a Apple vai permitir aos clientes reparar os próprios iPhones, começando pelo iPhone 12 e o iPhone 13.

A partir do próximo ano, vai ser possível comprar diretamente à Apple, peças para o ecrã, câmara e bateria.

Esta possibilidade vai estender-se também aos computadores Mac que têm os chips M1 desenvolvidos pela Apple.

Spotify agrega bandas sonoras e podcasts de séries do Netflix

Em parceria com o Netflix, o Spotify passou a agregar e destacar as bandas sonoras e playlists oficiais de séries de sucesso como “La Casa de Papel”, “Squid Game” e “Narcos”.

O objetivo do Netflix é alargar a experiência do ecrã para o áudio. Agora, com um canal dedicado no Spotify tem também podcasts. Por exemplo, sobre a série “The Crown”, que retrata a família real britânica, com uma viagem em áudio aos bastidores de cada episódio.

Para descobrir este novo canal, basta pesquisar “Netflix” no Spotify.

Se tentar entrar pela aplicação, esta novidade ainda só está disponível no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia.

Baidu lança serviço com táxis autoguiados

A Baidu lançou o seu serviço de táxis autoguiados em Pequim, agora que já recebeu aprovação governamental para poder cobrar o serviço aos passageiros. Esta é a primeira vez que uma grande cidade chinesa autoriza o pagamento de viagens em carros sem condutor.

A experiência é idêntica à do Uber ou da Bolt, só que o carro vem sem condutor.

O serviço lançado pela gigante tecnológica vai estar, inicialmente, disponível apenas num dos bairros da cidade.

Depois de Pequim, é esperado que seja lançado noutras grandes cidades chinesas, como Xangai, já no início de 2022.

