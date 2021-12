Pode subscrever os canais de vídeo do SuperToast:

YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Elon Musk: personalidade do ano da revista Time e do Financial Times

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, foi o escolhido pela revista Time e também pelo jornal Financial Times como a “Personalidade do Ano” de 2021.

De acordo com a Time, este ano, Elon Musk não só se tornou o homem mais rico do mundo, como também é um dos exemplos mais ricos de transformação da sociedade.

Por um lado, é inquestionável o impacto da Tesla na aceleração da transição do mundo para a energia sustentável. Por outro, a conquista do Espaço, através da SpaceX, que fez história ao realizar o primeiro voo espacial com uma tripulação civil.

Os resultados da visão de Musk estão à vista, com a Tesla a ultrapassar 1 bilião de dólares em capitalização bolsista e a SpaceX a merecer a confiança da NASA e ser escolhida para a próxima missão tripulada à Lua.

2021 é sem dúvida um bom ano para Elon Musk, culminando, agora, com um duplo reconhecimento pela revista Time e pelo jornal Financial Times.

.@elonmusk's ventures have spanned everything from internet startups to sustainable energy to artificial intelligence. Here's how the world's richest person built his fortune #TIMEPOY https://t.co/mlpoC6vjUq pic.twitter.com/vUfmwnLghs — TIME (@TIME) December 13, 2021

Facebook Messenger vai permitir dividir pagamentos

Nos Estados Unidos, a aplicação Messenger, que permite desde 2019 fazer pagamentos e transferências através do Facebook Pay, tem uma novidade. Agora, vai ser possível dividir pagamentos, uma funcionalidade já muito utilizada por startups da Fintech, como o Revolut, Lydia, ou mesmo o MB Way.

Ao adicionar uma despesa, é automaticamente apresentado o valor a pagar por cada pessoa, bem como a data de pagamento. O Facebook Pay permite também solicitar dinheiro aos amigos e fazer transferências para fora da Wallet, ou seja para uma conta bancária.

Para já, esta opção só vai estar disponível nos Estados Unidos.

Apple Wallet torna-se “chave” para aceder a quartos de hotel

Num prenúncio do que pode vir a ser o fim dos cartões físicos para aceder aos quartos, a Apple fez uma parceria com a cadeia de hotéis Hyatt para permitir aos hóspedes entrar nos quartos utilizando um cartão digital na Apple Wallet.

Para poder utilizar esta novidade, basta entrar na aplicação do Hyatt, após fazer o check-in, e integrar o cartão digital na Wallet do iPhone. Este cartão digital fica inativo assim que é feito o check-out.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem