Spotify compra empresa de “broadcast-to-podcast”

O Spotify comprou a Whooshkaa, uma plataforma que permite aos produtores de conteúdos transformar áudios já gravados em podcasts.

Esta novidade é sobretudo para as estações de rádio e esta solução “broadcast-to-podcast” é mais um passo na estratégia do Spotify para alargar a oferta de podcasts e sustentar o crescimento da publicidade.

A plataforma da Whooshka permite também o alojamento, distribuição e monetização dos podcasts.

We are thrilled to announce that we have been acquired by @Spotify and will be joining efforts with @MegaphonePods one of the leading enterprise podcast platforms.

Learn more: https://t.co/vJBl2mzmFg pic.twitter.com/Oufk8zgXwL

— Whooshkaa (@whooshkaa) December 16, 2021