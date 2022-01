Pode subscrever os canais de vídeo do SuperToast:

YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Resultados da Apple superam todas as expectativas

A Apple apresentou receitas de 123.9 mil milhões de dólares, no último​ trimestre de 2021. Este é um novo recorde de receitas e representa um aumento de 11% face ao ano anterior. A subida do lucro ainda foi mais expressiva, com um aumento de 20% para os 34.6 mil milhões de dólares.

Em plena crise de chips, a Apple superou as expectativas nas principais categorias de produto, com destaque para a receita do iPhone que cresceu 9%, para os 71.6 mil milhões de dólares.

As receitas dos serviços (App Store, Apple Music, iCloud) cresceram 24%, para 19.5 mil milhões de dólares.

Tesla apresenta novo recorde de receitas e lucro

A Tesla apresentou receitas de 17.7 mil milhões de dólares, no 4º trimestre de 2021, uma subida de 65% face ao período homólogo. A superar as expectativas dos analistas, o lucro atingiu os 2.3 mil milhões de dólares.

Estes resultados são consequência do número de carros vendidos, que atingiram, em 2021, um novo recorde de 936 mil carros. Uma subida de 87% face ao ano 2020.

Nesta apresentação de resultados, Elon Musk revelou que o produto mais importante para a Tesla, este ano de 2022, será o Tesla Bot e é aqui que vai investir para conseguir colocar o robô no mercado o mais rápido possível. Este robô humanóide destina-se a uma utilização doméstica e poderá também ter uma utilização industrial, para trabalhar em fábricas em tarefas repetitivas.

Netflix desilude no crescimento do número de subscritores

Superando as expectativas, a Netflix apresentou receitas de 7.7 mil milhões de dólares, no 4º trimestre de 2021, uma subida de 16% face a 2020. O lucro foi de 607 milhões de dólares, uma subida de 12%.

No último trimestre de 2021, conquistou mais 8 milhões e 280 mil subscritores, o que ficou abaixo da previsão dos analistas. Com esta atualização, tem, agora, 222 milhões de subscritores ativos.

Para o 1º trimestre de 2022, a Netflix prevê conquistar (apenas) mais 2 milhões e 500 mil subscritores. O abrandamento previsto no crescimento de subscritores penalizou fortemente o valor das ações da Netflix, com uma descida de 20% após a apresentação de resultados.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Veja as mais recentes novidades nos nossos media sociais:



Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem