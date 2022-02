Pode subscrever os canais de vídeo do SuperToast:

YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

iPhones tornam-se terminais de pagamento

A Apple anunciou que os iPhones vão passar a funcionar como terminais de pagamento contactless.

A nova funcionalidade Tap to Pay permite aos comerciantes aceitar pagamentos, dispensando qualquer outro hardware. Esta pode ser uma grande revolução, pois existem mais de mil milhões de iPhones ativos em todo o mundo, que agora se podem transformar em caixas registadoras.

Tal como já tinha acontecido com o Apple Pay, do lado de quem paga, agora, os developers podem adicionar o Tap to Pay para quem recebe, facilitando a vida dos comerciantes e permitindo que uma venda aconteça em qualquer lugar.

Amazon Care continua em crescimento

Depois de uma fase de experiência, inicialmente restrita a colaboradores da Amazon, as consultas de telemedicina da Amazon Care vão estender-se a todo o país, nos EUA.

Lançada em 2019, a Amazon Care combina o melhor de dois mundos: consultas virtuais e consultas presenciais, com clínicas que também se vão estender a mais 20 cidades, como São Francisco, Miami, Chicago e Nova Iorque.

E se ainda parece estranho confiar a nossa saúde a uma empresa da Amazon, fica um indicador: a satisfação dos pacientes é atualmente de 4,7 numa escala de 5 estrelas.

Esta solução está a convencer os utilizadores pela experiência. Por exemplo, os medicamentos receitados podem logo ser comprados no seguimento da consulta, com opção de entrega em casa ou de recolha numa farmácia selecionada.

Serviço de internet da Starlink chega ao Brasil

A distribuição de internet por satélite chega ao Brasil. A Starlink, uma empresa da SpaceX de Elon Musk, já recebeu autorização por parte do regulador e vai sem dúvida resolver problemas de acesso à internet em zonas remotas.

O serviço vai começar a ser comercializado este ano e vai ser feito através da constelação de satélites Starlink que, neste momento, conta com mais de 2 mil satélites em órbita.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Veja as mais recentes novidades nos nossos media sociais:



Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem