Spotify compra Chartable e Podsights

O Spotify anunciou a compra da Chartable e da Podsights, duas das mais populares plataformas de análise de audiências e de publicidade em podcasts. O valor das aquisições não foi divulgado.

Este movimento estratégico permite amplificar a oferta de ferramentas para produtores de podcasts e para anunciantes.

O Spotify acredita que o mercado de publicidade em áudio digital, nos EUA, deverá crescer para 8 mil milhões de dólares, em 2025, e que 3 mil milhões de dólares serão em publicidade em podcasts.

Boring Company prepara construção de túnel em Miami

A The Boring Company, uma das empresas fundada por Elon Musk que tem como objetivo melhorar o trânsito nas cidades, submeteu um pedido para a construção de um túnel de 10 quilómetros, em Miami, nos Estados Unidos.

A construção tem como objetivo permitir o transporte subterrâneo de passageiros, a alta velocidade.

A Boring Company tem estado a testar este sistema de transporte em Las Vegas, no Centro de Convenções, onde já construiu um sistema de túneis com quase 3 quilómetros, e está agora a construir novos túneis para aumentar as ligações no centro da cidade.



DeepMind cria algoritmo para controlar reator de fusão nuclear

A DeepMind, uma empresa de inteligência artificial da Alphabet (a holding que detém a Google), desenvolveu um algoritmo capaz de controlar, de forma autónoma, o plasma sobreaquecido dentro de um reator de fusão nuclear.

Este pode ser um progresso importante para o design de futuros reatores e para acelerar o desenvolvimento de reatores de fusão nuclear.

Este processo de fusão do hidrogénio é considerado uma fonte potencialmente ilimitada de produção de energia limpa.

