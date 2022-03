Pode seguir o SuperToast em vídeo no: YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Apple apresenta novos produtos

O primeiro evento deste ano da Apple focou-se na melhoria da performance dos produtos, através da integração dos chips desenvolvidos pela Apple.

Entre as novidades estão o novo iPhone SE (529 euros) e o novo iPad Air (709 euros), ambos suportados por rede 5G e agora com os mesmos processadores do iPhone 13 (A15 Bionic) e dos Mac (M1), oferecendo produtos mais acessíveis com melhor desempenho.

Também a experiência em desktop está melhor, com o novo Mac Studio. Este computador de elevada performance vai estrear o processador M1 Ultra, o chip mais potente de sempre num computador pessoal.

Do lado dos serviços, a Apple anunciou a transmissão exclusiva de jogos da liga americana de basebol no serviço de streaming Apple TV+, o que marca a entrada nos conteúdos desportivos e em direto.

Google compra empresa de cibersegurança

A Google anunciou a compra da empresa americana de cibersegurança Mandiant, por 5.400 milhões de dólares – um valor que faz desta a segunda aquisição mais cara da Google.

A Mandiant vai integrar a equipa da Google Cloud para reforçar a segurança dos serviços da Google, um fator importante para as empresas centradas na confiança dos seus utilizadores.

Esta é a segunda aquisição da Google, este ano, na área da cibersegurança: em janeiro comprou também a empresa israelita Siemplify.

Waymo rentabiliza serviço de táxis autoguiados na Califórnia

A Waymo recebeu autorização para começar a rentabilizar o seu serviço de motorista com táxis autoguiados, na Califórnia. A autorização permite que as viagens sejam feitas em modo autónomo, mas requerem ainda a presença de um motorista.

Este é mais um passo importante para a comercialização da tecnologia da Waymo na Califórnia, após a entrada neste mercado em 2021.

A empresa tem também um serviço com táxis autoguiados a operar no Arizona.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.