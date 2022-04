Pode seguir o SuperToast em vídeo no: YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Snap compra startup de neurotecnologia

A Snap (que detém o Snapchat) comprou a startup francesa de neurotecnologia NextMind.

A NextMind tem-se dedicado ao desenvolvimento de um pequeno wearable, colocado na parte de trás da cabeça, que permite controlar dispositivos como computadores ou tablets, em tempo real, através das ondas cerebrais.

Um dos motivos que justifica esta aquisição é o facto de a Snap planear a integração desta tecnologia nos seus óculos de realidade aumentada e, assim, permitir que sejam controlados diretamente pelo nosso cérebro.

Apple vai permitir subscrever hardware?

A Apple pode estar a preparar-se para lançar um serviço de subscrição de hardware e já não é a primeira vez que se fala nessa possibilidade. Em vez de comprar um iPhone ou outro produto da Apple, com uma subscrição mensal fica a garantia que o utilizador terá sempre versões mais recentes.

Ao que tudo indica, o serviço pode vir a ser lançado no final deste ano e a confirmar-se, esta vai ser a primeira vez que a Apple adota um modelo de subscrição de hardware, o mesmo modelo que tem aplicado aos serviços digitais.

Netflix posiciona-se como produtor de videojogos

A Netflix continua a construir o seu império nos videojogos com mais uma aquisição. É já a terceira desde que anunciou a entrada neste mercado, no ano passado. Agora, comprou a Boss Fight Entertainment, um estúdio de videojogos para mobile sediado no Texas.

Este é mais um movimento estratégico para fortalecer a nova oferta de entretenimento, posicionando-se também como produtor de videojogos.

