Amazon faz entregas de encomendas feitas noutros sites

A Amazon continua a desafiar as empresas tradicionais de logística. Agora, o serviço de entregas rápidas da Amazon vai alargar a sua oferta a encomendas feitas noutros sites de e-commerce.

O novo serviço Buy with Prime permite aos membros do Amazon Prime comprar online, com os dados da conta da Amazon, para um pagamento e envio mais rápido de encomendas.

Para já, o serviço está a ser testado com alguns retalhistas parceiros e o plano é expandi-lo brevemente.

Meta abre loja para permitir testar produtos e serviços

A Meta inaugurou a sua primeira loja física​ na Califórnia. Na Meta Store, estão à venda produtos de hardware, como a smart speaker com ecrã Portal, óculos de sol conectados e claro os óculos de realidade virtual da Meta.

O objetivo é que, nesta loja, os clientes possam aceder aos produtos e serviços da Meta para testá-los. Por exemplo, colocar os óculos de realidade virtual da Meta e entrar em diferentes ambientes virtuais.

Snap lança drone

O Snapchat está a reforçar a aposta no hardware, através do lançamento de um pequeno drone que permite tirar selfies e fazer gravações de vídeo.

Batizado Pixy, vai estar disponível, em breve, nos Estados Unidos e em França por 250 euros.

Este é o segundo produto de hardware do Snapchat, que, em 2016, lançou os óculos de sol conectados Spectacles.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.