Finary: gestão centralizada de investimentos

A Finary centraliza numa única plataforma todos os investimentos, quer seja em ações, bens imobiliários, criptomoedas, startups, NFT ou ouro.

Os utilizadores podem monitorizar e gerir todos os investimentos, com atualizações do portefólio em tempo real e indicação de dividendos e perfil de risco.

Julien Blancher e Mounir Laggoune tinham diferentes investimentos financeiros que mantinham num ficheiro Excel para conseguir ter uma visão global. Este foi o ponto de partida para a criação da Finary. Fundada em 2020, esta startup francesa centraliza numa única plataforma todos os investimentos, quer seja em ações, bens imobiliários, criptomoedas, startups, NFT ou ouro.

Funcionando como um agregador, através do site e da aplicação os utilizadores podem monitorizar e gerir os investimentos, com atualizações do portefólio em tempo real e indicação de dividendos e perfil de risco.

Para apoiar o planeamento, indica também projeções futuras. Por exemplo, disponibiliza um simulador para uma projeção do investimento daqui a 10, 20 e 30 anos, indicando os cenários mais prováveis.

Neste momento, a Finary permite a sincronização com 10 mil bancos e plataformas de investimento na Europa e nos Estados Unidos (Revolut, Morgan Stanley, Wealthfront, N26, JP Morgan, etc.)

A plataforma conta com mais de 30 mil utilizadores em todo o mundo.

O modelo de negócio são as subscrições do Finary Plus, que (por 20 euros por mês) dão acesso a benefícios como sincronização ilimitada com bancos em todo o mundo ou um serviço personalizado de onboarding.

Desde que foi fundada em 2020, a Finary captou 14 milhões de euros de investidores como a aceleradora americana Y Combinator e o fundo Speedinvest.

