Apple WWDC 2022

A Apple apresentou novidades, na conferência para programadores WWDC, com destaque para a área da mobilidade. O Apple CarPlay vai estender-se a todos os ecrãs de um carro, permitindo, agora, visualizar e personalizar o painel de instrumentos (que inclui, por exemplo, o velocímetro e a indicação do nível de combustível) e controlar tudo o resto: desde o rádio à climatização.

Este movimento mostra como a Apple quer dominar a experiência do utilizador nos carros, posicionando o seu sistema operativo e serviços com a sua adoção quase inevitável para os fabricantes automóveis.

O evento fica também marcado pelo lançamento do serviço Apple Pay Later, que permite comprar qualquer produto através do Apple Pay e pagá-lo em quatro prestações sem juros. E para facilitar os pagamentos com Apple Pay, a Apple anunciou que, a partir deste mês, os comerciantes nos EUA vão poder utilizar os iPhones como terminais de pagamento.

Também a App Saúde tem novidades focadas na toma de medicação, permitindo aos familiares e cuidadores monitorizar esta rotina. A nova funcionalidade permite adicionar facilmente todos os medicamentos prescritos e receber alertas quando estiver na hora de os tomar e também quando existem incompatibilidades entre medicamentos.

Sheryl Sandberg deixa cargo de COO da Meta

Sheryl Sandberg vai deixar o cargo de Chief Operating Officer da Meta (ex-Facebook), 14 anos após ter assumido esta função executiva. Sheryl Sandberg mantém-se na administração da empresa e vai ser substituída por Javier Olivan, que, até agora, ocupava o cargo de Chief Growth Officer.

O anúncio da saída coincide com a investigação da Meta a Sheryl Sandberg sobre a alegada utilização de recursos da empresa para a organização do seu casamento.

As atenções voltaram-se para Sheryl Sandberg após a divulgação de que, há alguns anos, tentou também restringir a liberdade de imprensa de um tablóide britânico.

Cruise rentabiliza serviço de táxis autoguiados

A Cruise tornou-se a segunda empresa, depois da Waymo da Alphabet, a receber autorização nos Estados Unidos para começar a rentabilizar um serviço de táxi 100% autónomo.

A autorização foi dada na Califórnia e o serviço vai estar operacional em São Francisco.

Neste passo importante para continuar a recolher dados e melhorar a sua tecnologia, a Cruise vai colocar em circulação uma frota de carros elétricos e autoguiados Chevrolet Bolt.

